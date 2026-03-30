Λευκός Οίκος: Το Ιράν έχει αποδεχθεί ορισμένα αιτήματα – Ο Τραμπ θέλει συμφωνία πριν τις 6 Απριλίου

Ο Λευκός Οίκος είπε σήμερα πως οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και καταγράφουν πρόοδο, προσθέτοντας πως αυτά που η Τεχεράνη λέει δημοσίως διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους ιδιωτικά.

«Παρά όλες τις δημόσιες δηλώσεις που ακούτε από το καθεστώς και τις ψευδείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και πηγαίνουν καλά. Αυτό που λέγεται δημόσια είναι, φυσικά, πολύ διαφορετικό από αυτό που μας επικοινωνείται σε ιδιωτικό επίπεδο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Λευκό Οίκο, το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία των Αμερικανών κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες, προσθέτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από τη διορία της 6ης Απριλίου.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος πιεσμένος μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στοχοποιήσει ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και ενδεχομένως μονάδες αφαλάτωσης εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με το νόμο.

Η στόχευση πολιτικών χώρων, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, η γραμματέας Τύπου Καρολίν Λίβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία.

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές στο ιρανικό καθεστώς αυτή τη στιγμή… ότι η καλύτερη κίνησή τους είναι να κάνουν μια συμφωνία, αλλιώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δυνατότητες πέρα ​​από την πιο τρελή τους φαντασία και ο πρόεδρος δεν φοβάται να τις χρησιμοποιήσει», είπε.

«Φυσικά, αυτή η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ενεργούν πάντα εντός των ορίων του νόμου, αλλά όσον αφορά την επίτευξη των πλήρων στόχων της Επιχείρησης Epic Fury, ο Πρόεδρος Τραμπ θα προχωρήσει αμείωτα και αναμένει, αναμένει από το ιρανικό καθεστώς να κάνει μια συμφωνία με την κυβέρνηση», συνέχισε.

Λευκός Οίκος: Τι είπε στο Ισραήλ για τους θρησκευτικούς χώρους

Ο Λευκός Οίκος άσκησε πιέσεις στο Ισραήλ να ανοίξει ξανά ορισμένους ιερούς τόπους στη χώρα το Σαββατοκύριακο, αφού οι αρχές στην Ιερουσαλήμ αρχικά εμπόδισαν έναν Ιταλό καθολικό ιερέα να εισέλθει στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου, δήλωσε σήμερα η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας προς το Ισραήλ σχετικά με το κλείσιμο αυτών των ιερών τόπων», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε στην έκκληση. «Θέλουμε οι πιστοί να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ιερούς τόπους».

Το Ισραήλ έκτοτε επέτρεψε στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα να εισέλθει στην εκκλησία. Επικαλέστηκε ανησυχίες για την ασφάλεια που δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν για το κλείσιμο των ιερών τόπων ενόψει του Πάσχα.

«Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ εργάζεται πάνω σε αυτά τα μέτρα ασφαλείας για να ανοίξει ξανά οι χώροι καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας», δήλωσε ο Λίβιτ.

Το μήνυμα του Ρούμπιο για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του σήμερα για τη δυνατότητα να μπορέσει να εργαστεί με στοιχεία στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον έλαβε ορισμένα θετικά μηνύματα σε ιδιωτικό επίπεδο.

Υπάρχουν «ρωγμές» μεταξύ της ιρανικής ιεραρχίας και οι ΗΠΑ πιστεύουν πως προσωπικότητες που έχουν «τη δύναμη να ενεργήσουν» θα πάρουν τον έλεγχο, εξήγησε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Good Morning America, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Πιστεύουμε πως αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. «Υπάρχουν ξεκάθαρα άνθρωποι που μας μιλούν με έναν τρόπο με τον οποίο τα άτομα που προηγουμένως ήταν υπεύθυνα στο Ιράν δεν μας μιλούσαν, για πράγματα που είναι έτοιμοι να κάνουν».

Σε μια άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχουν «μηνύματα και βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες απευθείας συζητήσεις ανάμεσα σε ορισμένους από τους κόλπους του Ιράν και τις ΗΠΑ».

Η επικοινωνία γίνεται «κυρίως μέσω τρίτων, όμως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις», τόνισε.