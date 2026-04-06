Λευκός Οίκος: «Σήμερα μην το χάσετε – Μια μεγάλη στιγμή για την Αμερική» – Το μήνυμα για τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ
Τι αναφέρει η ανάρτηση
Ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για την έκτακτη συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Συγκεκριμένα, όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στο τι θα πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν καθώς απομένουν λίγες ώρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μετά τη λήξη της οποίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εναντίον πυρηνικών στόχων και στόχων υποδομών.
«ΣΗΜΕΡΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ. Μια μεγάλη στιγμή για την Αμερική. 1:00 Μ.Μ. EST (Τοπική ώρα Ουάσινγκτον) — Ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Λευκού Οίκου» αναφέρει ο Λευκός Οίκος.
TODAY. DON’T MISS THIS. 🇺🇸
A major moment for America. 1:00 PM EST — Live on White House social media channels. pic.twitter.com/I6kzZMeRU5— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2026
