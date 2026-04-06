Λευκός Οίκος: «Σήμερα μην το χάσετε – Μια μεγάλη στιγμή για την Αμερική» – Το μήνυμα για τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για την έκτακτη συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στο τι θα πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν καθώς απομένουν λίγες ώρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μετά τη λήξη της οποίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εναντίον πυρηνικών στόχων και στόχων υποδομών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«ΣΗΜΕΡΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ. Μια μεγάλη στιγμή για την Αμερική. 1:00 Μ.Μ. EST (Τοπική ώρα Ουάσινγκτον) — Ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Λευκού Οίκου» αναφέρει ο Λευκός Οίκος.