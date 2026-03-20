Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταλάβουν» το νησί Kharg του Ιράν οποιαδήποτε στιγμή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «καταλάβουν» το νησί Kharg του Ιράν όποτε το θέλουν, αναφέρει ο Λευκός Οίκος, μετά από δημοσίευμα ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε σχέδια για κατάληψη ή αποκλεισμό του πετρελαϊκού κόμβου.

Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας επιχείρησης εναντίον του Kharg για να πιέσει την Ισλαμική Δημοκρατία να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό που η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να καταλάβει το νησί Kharg ανά πάσα στιγμή, εάν ο Πρόεδρος δώσει την εντολή», γράφει σε δήλωσή της η Αναπληρώτρια Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, όταν ρωτήθηκε για την έκθεση του Axios.

«Χάρη σε μια λεπτομερή διαδικασία σχεδιασμού, ολόκληρη η κυβέρνηση είναι και ήταν προετοιμασμένη για οποιαδήποτε πιθανή ενέργεια αναληφθεί από το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς», προσθέτει ο Κέλι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ γνώριζε πολύ καλά ότι το Ιράν θα προσπαθούσε να σταματήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη ροή ενέργειας και έχει ήδη λάβει μέτρα για να καταστρέψει πάνω από 40 ναρκοθετικά σκάφη».

Ένας αποτελεσματικός ιρανικός αποκλεισμός έχει παραλύσει την εμπορική ναυτιλία μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου στεγανού, συμβάλλοντας στην απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.