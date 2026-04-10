Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία που θέτει την Αμερική πάνω απ’ όλα

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στο να συνάπτει καλές συμφωνίες εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του αμερικανικού λαού και θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία που θέτει την Αμερική πάνω απ’ όλα», δήλωσε την Παρασκευή η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Ο πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Κέλι σε ανακοίνωσή της ενόψει των συνομιλιών του Σαββάτου με την Ισλαμική Δημοκρατία στο Πακιστάν.

H αναπληρωτής γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Ισλαμαμπάντ θα περιλαμβάνει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτακερ και τον σύμβουλο του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, και θα έχουν την υποστήριξη αξιωματούχων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ.