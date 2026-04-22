Τραμπ: Ευχαριστεί το Ιράν για την κατάργηση των εκτελέσεων 8 γυναικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για την υποτιθέμενη ματαίωση των εκτελέσεων οκτώ γυναικών πολιτών, κατόπιν αιτήματός του.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε χθες ότι το Ιράν σχεδίαζε να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες, επικαλούμενος μια μη επαληθευμένη ανάρτηση ενός φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή.

Μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε αργότερα ότι τουλάχιστον δύο από τις οκτώ γυναίκες είχαν ήδη απελευθερωθεί όταν ο Τραμπ απηύθυνε χθες έκκληση στην ηγεσία του Ιράν.

«Πολύ καλά νέα! Μόλις ενημερώθηκα ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες που επρόκειτο να εκτελεστούν απόψε στο Ιράν δεν θα θανατώνονται πλέον», λέει ο Τραμπ στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social. «Τέσσερις θα απελευθερωθούν αμέσως και τέσσερις θα καταδικαστούν σε φυλάκιση ενός μήνα».

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ιράν και οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και τερμάτισαν την προγραμματισμένη εκτέλεση», προσθέτει ο Τραμπ.