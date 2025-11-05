Λευκός Οίκος: Ένας χρόνος από τη νίκη Τραμπ – «Η Αμερική πρώτη για πάντα»

Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει έναν χρόνο από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς στις αμερικανικές εκλογές. Ήταν 5 Νοεμβρίου 2024 όταν 77 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Τραμπ, εκλέγοντάς τον ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ένας χρόνος μετά, η παρουσία του στα πρωτοσέλιδα παραμένει συνεχής, αντικατοπτρίζοντας τον ταχύ ρυθμό αλλαγών στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

ONE YEAR AGO, HISTORY WAS MADE.

45 BECAME 47. THE MOVEMENT ROARED BACK.



AMERICA FIRST FOREVER. 🦅🇺🇸🎉 pic.twitter.com/QkGLCuyC48 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 5, 2025

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει φωτογραφία του Τραμπ και του Βανς να χαμογελούν, με πυροτεχνήματα στο φόντο, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Πριν από έναν χρόνο γράφτηκε ιστορία. Ο 45ος έγινε 47ος. Το κίνημα αντεπιτέθηκε. Η Αμερική πρώτη – για πάντα». Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο, υπογραμμίζοντας την παραμονή του κινήματος στο προσκήνιο και τη στρατηγική «America First – Forever».