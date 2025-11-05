Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

Λευκός Οίκος: Ένας χρόνος από τη νίκη Τραμπ – «Η Αμερική πρώτη για πάντα»

Με ανάρτηση και φωτογραφία του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, γιορτάζει την εκλογή τους στις 5 Νοεμβρίου 2024

Λευκός Οίκος: Ένας χρόνος από τη νίκη Τραμπ – «Η Αμερική πρώτη για πάντα»
Getty Images POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει έναν χρόνο από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς στις αμερικανικές εκλογές. Ήταν 5 Νοεμβρίου 2024 όταν 77 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Τραμπ, εκλέγοντάς τον ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ένας χρόνος μετά, η παρουσία του στα πρωτοσέλιδα παραμένει συνεχής, αντικατοπτρίζοντας τον ταχύ ρυθμό αλλαγών στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει φωτογραφία του Τραμπ και του Βανς να χαμογελούν, με πυροτεχνήματα στο φόντο, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Πριν από έναν χρόνο γράφτηκε ιστορία. Ο 45ος έγινε 47ος. Το κίνημα αντεπιτέθηκε. Η Αμερική πρώτη – για πάντα». Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο, υπογραμμίζοντας την παραμονή του κινήματος στο προσκήνιο και τη στρατηγική «America First – Forever».

