Λευκός Οίκος: «Το Μεγάλο Σάββατο η συνάντηση εκπροσώπων ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν – Επικεφαλής ο Βανς»

Στο γεγονός πως ένα νέο σχέδιο για την εκεχειρία με το Ιράν έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ στάθηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ.

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τόνισε πως το Μεγάλο Σάββατο θα γίνει η συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ και του Ιράν στο Πακιστάν για την εκεχειρία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Τραμπ αναμένεται να στείλει διαπραγματευτική ομάδα, με επικεφαλή τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς αλλά και τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

«Μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρόεδρος αποστέλλει την διαπραγματευτική του ομάδα, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζ. Ντ. Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ και τον κ. Κούσνερ, στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε η Λίβιτ σε δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Το Ιράν έχει προτείνει ένα πιο «λογικό» και συνοπτικό σχέδιο για να συζητήσει με τις ΗΠΑ, μετά από αυτό που χαρακτήρισε «απαράδεκτο» αρχικό σχέδιο 10 σημείων.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του έκριναν ότι το νέο τροποποιημένο σχέδιο αποτελούσε μια εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση και ευθυγράμμισή του με τη δική μας πρόταση 15 σημείων», δήλωσε ο Λίβιτ.

«Οι κόκκινες γραμμές του προέδρου, δηλαδή το τέλος του ιρανικού εμπλουτισμού στο Ιράν, δεν έχουν αλλάξει. Και η ιδέα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα αποδεχόταν ποτέ μια ιρανική λίστα επιθυμιών ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη».

Σύμφωνα με το 10σημείο σχέδιο του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτούσε τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την άρση των διεθνών κυρώσεων, το δικαίωμα συνέχισης του εμπλουτισμού ουρανίου και τη συνέχιση του ελέγχου του στενού.

ΗΠΑ: Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με το Ιράν, λέει ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε σήμερα ότι οι συνομιλίες για την κρίση στο Ιράν θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών και ότι «μόνο μια ομάδα ουσιαστικών ΣΗΜΕΙΩΝ» είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον.

«Αυτά τα σημεία είναι η βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε την κατάπαυση του πυρός», είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις διαπραγματεύσεις.