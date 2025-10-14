Λεκορνί: Ανακοίνωσε ότι «παγώνει» η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής ρύθμισης έως το 2028

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στο Κοινοβούλιο, μέσα στο φθινόπωρο, την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης έως τον Ιανουάριο του 2028», δήλωσε ο Λεκορνί στην ομιλία του στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που είχε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση αφορά όχι μόνο την παύση της αύξησης του ορίου ηλικίας στα 64 έτη, αλλά και την αναστολή της παράτασης της περιόδου καταβολής εισφορών.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει «ολίσθηση» στα δημόσια οικονομικά, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η εξοικονόμηση 35 δισ. ευρώ, έναντι των 44 δισ. που είχε θέσει ο προκάτοχός του. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, όπως είπε, δεν θα πρέπει να υπερβεί το 5% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ο Λεκορνί επανέλαβε τη δέσμευσή του να κυβερνήσει χωρίς την προσφυγή στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «ρήξη» που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και της δημοκρατικής νομιμότητας.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση προτείνει τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο τον εξετάζει, τον συζητά και τον τροποποιεί. Αυτή είναι η ευθύνη και η ελευθερία του». Με αυτόν τον τρόπο, πρόσθεσε, η αντιπολίτευση δεν έχει πλέον δικαιολογία για να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών. Ο Λεκορνί κατηγόρησε τέλος τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.