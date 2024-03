Ένα ζευγάρι που ζει στο Λας Βέγκας αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και επισκέφθηκε ένα καζίνο. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ένα τεράστιο αστρονομικό ποσό.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι, το οποίο δεν είναι συνηθισμένο στις επισκέψεις των καζίνο, δοκίμασε την τύχη του και εκείνη τους χαμογέλασε.

Με ένα στοίχημα μόλις για 3 ευρώ, το ζευγάρι που έχει γίνει viral κέρδισε το ιλιγγιώδες ποσό των 800.000 ευρώ.

BIG WIN: A Las Vegas valley couple is going back home with thousands more in their pocket! 💰 https://t.co/mQOwrsRur0