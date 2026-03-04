Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Κύπρος: Στάλθηκε το προειδοποιητικό μήνυμα – Τι αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Πηγή φωτογραφίας: freepik
Γεράσιμος Λυμπέρης

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου με ανακοίνωση του τόνισε πως στάλθηκε το μήνυμα για προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών.

Αναλυτικά:

Αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος λήψης προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι εφαρμόστηκε σήμερα η διαδικασία αποστολής δοκιμαστικού γραπτού μηνύματος για τη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας. Σκοπός της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί η αμεσότητα, με την οποία μπορεί να γίνει η ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο μέσω αυτού του επιπρόσθετου μέτρου ενημέρωσης των πολιτών.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα έγκαιρα, ενώ άλλοι με καθυστέρηση.

Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρόχους, για να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής και το μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού, εφόσον παραστεί ανάγκη.

