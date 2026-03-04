Κύπρος: Στάλθηκε το προειδοποιητικό μήνυμα – Τι αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου με ανακοίνωση του τόνισε πως στάλθηκε το μήνυμα για προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι εφαρμόστηκε σήμερα η διαδικασία αποστολής δοκιμαστικού γραπτού μηνύματος για τη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας. Σκοπός της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί η…— Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) March 4, 2026

Αναλυτικά:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι εφαρμόστηκε σήμερα η διαδικασία αποστολής δοκιμαστικού γραπτού μηνύματος για τη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας. Σκοπός της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί η αμεσότητα, με την οποία μπορεί να γίνει η ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο μέσω αυτού του επιπρόσθετου μέτρου ενημέρωσης των πολιτών.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα έγκαιρα, ενώ άλλοι με καθυστέρηση.

Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρόχους, για να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής και το μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού, εφόσον παραστεί ανάγκη.