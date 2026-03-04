Κύπρος: Στέλνει δοκιμαστικό μήνυμα στους πολίτες για το τι να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση της Κύπρου, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cyprus Times αυτό θα γίνει έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.