Κύπρος: «Προϊόν μοντάζ το επίμαχο βίντεο» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Εξηγήσεις ζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί

Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στην Κύπρο το βίντεο που συνδέει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Το συγκεκριμένο βίντεο που διέρρευσε από λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ έχει αφήσει σκιές για τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τόνισε ότι το βίντεο «χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ». Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3— Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας. Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Λακκοτρύπης: Οι δηλώσεις που μου αποδίδονται στο βίντεο έχουν μονταριστεί

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εμφανίζεται ο Γιώργος Λακκοτρύπης να συζητά με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, διέψευσε το περιεχόμενό του, κάνοντας λόγο για σκόπιμη διαστρέβλωση και στοχευμένη επίθεση.

Αυτούσια η δήλωση του κ. Λακκοτρύπη:

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του

Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά.

Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου.

Κύπρος: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Την πρώτη αντίδραση πολιτικού αρχηγού για το βίντεο, διατύπωσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου που αναφέρει ότι: «Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε.».

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σημειώνει πως «εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές.

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο.»