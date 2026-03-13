Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι – Έληξε ο συναγερμός μετά από 20 λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) όπου ηχούν οι σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας στον εναέριο χώρο του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες.», αναφέρετε στο μήνυμα του Δήμου Κουρίου.

Οι σειρήνες ξεκίνησαν να ηχούν λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι ενώ οι αρχές της Κύπρου ζητούσαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Κατά τις 13:50 ο συναγερμός έληξε ενώ πληροφορίες της Cyprus times αναφέρουν πως δεν απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το από που εκτοξεύτηκε το ύποπτο αντικείμενο ούτε το τι είδους ήταν.