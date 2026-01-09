Κύπρος: “Έγινε κακόβουλο μοντάζ, δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες” λέει κυβερνητικός εκπρόσωπος για το βίντεο με τις μίζες

Σχόλιο για το επίμαχο βίντεο με φερόμενους επενδυτές από την Ολλανδία που γίνεται λόγος για χρηματισμό και παρέμβαση στη πολιτική σκηνή της Κύπρου έκανε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Αντωνίου αποκάλυψε ότι η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών διερευνά την προέλευση του βίντεο όπως επίσης και τον λογαριασμό στο X που έφερε το βίντεο στην δημοσιότητα.

Όπως επισήμανε στο Sigma Live «δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες καθ’ αυτές, αλλά θεωρούμε ότι έγινε κακόβουλη επεξεργασία ήχου και εικόνας για να δημιουργηθούν εντυπώσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως ο στόχος της κακόβουλης αυτής ενέργειας ήταν η αξιοπιστία του Προέδρου, της κυβέρνησης και, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία όπου η Λευκωσία βρίσκεται στον προεδρικό θώκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με τις υπονοούμενες κατηγορίες περί μιζών, ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της προσέλκυσης επενδύσεων και της παράνομης χρηματικής συναλλαγής.

Εξήγησε ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, προσελκύει επενδύσεις για τη χώρα μέσω διαφανών διαδικασιών και ταξιδιών και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι κρατικός αξιωματούχος ζητά παράνομη αμοιβή μέσω τηλεδιάσκεψης είναι αβάσιμος.

Αναφορικά με τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, τόνισε ότι ο ρόλος του περιορίζεται στη διευκόλυνση διαδικασιών για νόμιμες επενδύσεις: «Ο διευθυντής του Γραφείου είναι ο πιο κοντινός συνεργάτης του Προέδρου και φυσικά μπορεί να εξηγήσει διαδικασίες, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται καμία παράνομη πράξη», σημείωσε.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι ο κ. Χρυσοχός ουδέποτε είχε άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο και ότι οποιαδήποτε συνάντηση ή επικοινωνία που τον αφορά ήταν στο πλαίσιο επαγγελματικών συναντήσεων και με παρουσία τρίτων, χωρίς να προκύπτει καμία επιλήψιμη ενέργεια. Σε σχέση με τις αναφορές περί δωρεών και εισφορών, ο κ. Αντωνίου έκανε σαφές ότι οποιοδήποτε ποσό δίνεται προς το κράτος ή φορείς που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, γίνεται μέσω επίσημων διαδικασιών, ελέγχεται από τη Γενική Λογιστική Υπηρεσία και δεν συνιστά εισφορά προς τον Πρόεδρο ή την κυβέρνηση.

Ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε επίσης ότι ο κύριος Λακκοτρύπης, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο ως μεσάζων, εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του και όχι την κυβέρνηση

Τέλος, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι αναμένεται εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί η έκθεση για την προέλευση και αυθεντικότητα του βίντεο.

Κύπρος: Το μυστηριώδης προφίλ “Emily”

Η διαρροή έγινε από λογαριασμό στο X και διάφορα σενάρια για τα κίνητρα κινούνται στην πολιτική σφαίρα της Κύπρου με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να κάνει λόγο για προϊόν μοντάζ. Η κυπριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο αλλά στο επίκεντρο βρίσκεται το προφίλ “Emily” που έβγαλε το βίντεο στο Χ.

Όπως μεταδίδει το sigmalive, πρόκειται για προφίλ με το username @EmilyTanalyst ανήκει σε χρήστη που αυτοπροσδιορίζεται ως Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια, και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ».

Παρά το πομπώδες βιογραφικό που παρουσιάζει, το συγκεκριμένο προφίλ είχε χθες μόλις 468 followers, ενώ σήμερα ανέβηκαν στα 890.

Η μπλε ένδειξη επαλήθευσης (Blue Verified) παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή του X, χωρίς ωστόσο να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος-αδήλωτος.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3— Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Με βάση το ID του λογαριασμού, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως ορατή δραστηριότητα έχει κυρίως τους τελευταίους μήνες.