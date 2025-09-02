Κροατία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε σε 7μηνη φυλάκιση για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων

Σε φυλάκιση επτά μηνών καταδικάστηκε σήμερα η πρώην υπουργός της Κροατίας Γκαμπριγιέλα Ζάλατς, η οποία πλήρωνε με ευρωπαϊκούς πόρους τους λογαριασμούς της σε εστιατόρια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ζάλατς, η οποία παραδέχτηκε τις πράξεις της, ήταν μεταξύ 2016-19 υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων, στην κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής το συντηρητικό κόμμα HDZ από το οποίο προέρχεται και η ίδια. Της αφαιρέθηκαν τα καθήκοντα αυτά στον ανασχηματισμό που έκανε ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Το δικαστήριο έκρινε τη 46χρονη πρώην υπουργό ένοχη για «κατάχρηση εξουσίας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατά την περίοδο της θητείας της πλήρωσε, τουλάχιστον εννέα φορές, τα προσωπικά έξοδά της σε εστιατόριο χρησιμοποιώντας τον επίσημο λογαριασμό δαπανών για τα έξοδα παράστασης της κυβέρνησης. Ζημίωσε έτσι τον προϋπολογισμό κατά περίπου 10.000 ευρώ, κυρίως σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του κροατικού κράτους.

Η Ζάλατς κατέληξε σε συμφωνία με την εισαγγελία, δηλώνοντας ένοχη και αποδεχόμενη να επιστρέψει το σύνολο του ποσού.

Η δεύτερη καταδίκη της πρώην υπουργού

Σύμφωνα με κροατικά μέσα ενημέρωσης, πλήρωσε μεταξύ άλλων με χρήματα του δημοσίου το δείπνο για τα 40ά γενέθλιά της.

Αυτή είναι η δεύτερη καταδίκη της Ζάλατς για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Τον Ιούνιο της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών σε σχέση με την αγορά λογισμικού για το υπουργείο της. Η ζημία σε αυτήν την περίπτωση ανήλθε στο 1 εκατ. ευρώ για την ΕΕ και περίπου 300.000 ευρώ για τον προϋπολογισμό της Κροατίας. Και σε αυτήν την περίπτωση είχε δηλώσει ένοχη και δέχτηκε να πληρώσει μερική αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ.

Η Ζάλατς είχε συλληφθεί το 2021 αλλά αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από δύο μήνες. Ακόμη δεν έχει αρχίσει να εκτίει την ποινή της.

Η Κροατία, που είναι μέλος της ΕΕ από το 2013, δυσκολεύεται να περιορίσει την ενδημική διαφθορά, παρά τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει πριν από την ένταξή της. Πολλοί υπουργοί των κυβερνήσεων που σχημάτισε μετά το 2016 ο Αντρέι Πλένκοβιτς, ο ηγέτης του HDZ, παραιτήθηκαν ως ύποπτοι για διαφθορά.