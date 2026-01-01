Κραν Μοντανά: Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι που κατέληξε σε εφιάλτη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Σε τραγωδία κατέληξε το πρωτοχρονιάτικο πάρτι μετά την φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες για νεκρούς ή τραυματίες συνεχίζονται από τις Αρχές της Ελβετίας, με το πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας να αναμένεται να βγουν μετά από καιρό.

Τα δυο σενάρια που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας είναι άναψε ένα πυροτέχνημα σε εσωτερικό χώρο, προκαλώντας φωτιά στην οροφή είτε σύμφωνα με το Sky News ένας μπάρμαν να σήκωσε στους ώμους του έναν άλλο μπάρμαν, ο οποίος κρατούσε ένα κερί σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας.

Κραν Μοντανά: «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες» δηλώνει ο πρόεδρος Παρμελέν

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, δηλώνει

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

«Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. (…) Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Γκουίντο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι πολύ νεότεροι Ιταλοί που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας – οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή» λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους – ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με τον Μπερτολάσο.

«Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί – οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί – νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.