Κραν Μοντάνα: Συγκλονιστική μαρτυρία Ελληνίδας νοσηλεύτριας – “Παιδί άνοιξε το παράθυρο στον πανικό του και έγινε σχεδόν έκρηξη”

Μία απίστευτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη σημειώθηκε ανήμερα της πρωτοχρονιάς στο θέρετρο της Κραν Μοντάνα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ.

Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, ενώ αμέτρητοι γονείς και συγγενείς αναζητούν τα παιδιά τους ψάχνοντας σε νοσοκομεία και νεκροτομία. Η τραγωδία άφησε πίσω της πάνω από 40 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην οροφή του μπαρ Le Constellation, την ώρα που αρκετά ακόμα άτομα αγνοούνται, όπως η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Τραγική είναι η κατάσταση και στα νοσοκομεία της Ελβετίας καθώς συνεχίζεται η διακομιδή ασθενών, ενώ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα και η Πολωνία γνωστοποίησαν ότι θα ανοίξουν νοσοκομεία τους για να υποδεχθούν τους εγκαυματίες

Σε μαρτυρία που εξασφάλισε το DEBATER, Ελληνίδα νοσηλεύτρια αναφέρεται στις δραματικές στιγμές που επικρατούν στα νοσοκομεία της Ελβετίας, ενώ πρόσθεσε ότι μάλλον η φωτιά μετατράπηκε σε έκρηξη όταν πάνω στον πανικό τους άτομα άνοιξαν τα παράθυρα με αποτέλεσμα την είσοδο οξυγόνου που “φούντωσε” την φωτιά.

«Όχι ότι αλλάζει το αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας, αλλά μέσα στον πανικό τους, με το που έπιασε φωτιά το ταβάνι, ένα παιδί άνοιξε το παράθυρο το οποίο με την είσοδο του οξυγόνου δημιούργησε σχεδόν έκρηξη», ανέφερε η νοσηλεύτρια. NEW:



🇨🇭 Another terrifying video from last night's club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ— Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

«Δουλεύω στα επείγοντα της Σιον και λάβαμε πάρα πολύ κόσμο, η κατάσταση ήταν τραγική…χωρίς λόγια. Και το δυσκολότερο από όλα είναι αυτές οι οικογένειες που ψάχνουν ακόμα τα παιδιά τους…ότι και να πούμε λίγο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κραν Μοντανά: Στους 47 οι νεκροί

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 47, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πέντε από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της εκτεταμένης φύσης των εγκαυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νέος απολογισμός σηματοδοτεί αύξηση σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα από τις ελβετικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για περίπου 40 νεκρούς. Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, 10 Ιταλοί υπήκοοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά τη φωτιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μιλάνο για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη φροντίδα. Οι διαδικασίες αναγνώρισης συνεχίζονται, καθώς οι συνθήκες που επικράτησαν κατά τη φωτιά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των ιατροδικαστικών αρχών.