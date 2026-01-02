Κραν Μοντανά: Δάκρυα και απελπισία έξω από το μπαρ του θανάτου – Ψάχνουν τα παιδιά τους σε νοσοκομεία ή νεκροτομεία (βίντεο)

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας συνεχίζουν να εκτυλίσσονται έξω από το μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου λίγο μετά την αλλαγή της χρονιάς ο χρόνος πάγωσε και δεκάδες νεαρά άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο.

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, την ώρα που αρκετά ακόμα άτομα αγνοούνται, όπως η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 47, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πέντε από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της εκτεταμένης φύσης των εγκαυμάτων.

Την ίδια ώρα, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής των θεμάτων ασφάλειας του καντονιού Βαλέ, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό θέρετρο, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL: «Υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των νεκρών είναι τρομακτικός και μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερος». NEW:



Άλλοι Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ είναι τόσο εκτεταμένα που θα χρειασθούν μέρες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.

Κραν Μοντανά: Θρήνος έξω από το μπαρ – Δραματικές αναζητήσεις από γονείς

Μπροστά στο καμένο νυχτερινό μαγαζί βρίσκονται τόσο γονείς, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, των τραυματιών και των αγνοούμενων, για να τιμήσουν τη μνήμη τους ή για να τους αναζητήσουν.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία, ενώ τα σώματα ορισμένων θυμάτων ακόμα παραμένουν στο μπαρ.

Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στην νύκτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν επειδή υπήρχαν τεράστιες ουρές.

Στο σημείο επικρατεί νεκρική σιγή, που σπάει μόνο από κλάματα και τους λυγμούς.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη», δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Όσον αφορά στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας, προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. Το αίτιο της πυρκαγιάς δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, ανεφλέγη από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που μεταφέρονταν από τις σερβιτόρες.