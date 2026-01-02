Κραν Μοντανά: Αγνοείται η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ, η έκκληση του αδελφού της – Στους 47 οι νεκροί

Σε τουλάχιστον 47 ανέρχονται πλέον τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στο μπαρ στην Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την ώρα που η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο για νεαρή Ελληνίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε λίγο μετά την έλευση του νέου έτους, μία 15χρονη Ελληνίδα, της οποίας οι γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), με ελληνική και ελβετική υπηκοότητα, φέρεται να βρισκόταν στον χώρο το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς με την παρέα της τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Η οικογένειά της απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Κραν Μοντανά: Στους 47 οι νεκροί

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 47, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πέντε από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της εκτεταμένης φύσης των εγκαυμάτων. NEW:



🇨🇭 Another terrifying video from last night's club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ— Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

Ο νέος απολογισμός σηματοδοτεί αύξηση σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα από τις ελβετικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για περίπου 40 νεκρούς. Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, 10 Ιταλοί υπήκοοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά τη φωτιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μιλάνο για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη φροντίδα.

Την ίδια ώρα, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής των θεμάτων ασφάλειας του καντονιού Βαλέ, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό θέρετρο, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL: «Υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των νεκρών είναι τρομακτικός και μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαδικασίες αναγνώρισης συνεχίζονται, καθώς οι συνθήκες που επικράτησαν κατά τη φωτιά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των ιατροδικαστικών αρχών.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του μπαρ

Τα ντοκουμέντα από η στιγμή που ξεσπά η μοιραία φωτιά στο μπαρ Le Constellation, λίγη ώρα μετά την έλευση του νέου έτους, σοκάρουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το γαλλικό δίκτυο BMF αποτυπώνεται τη «μοιραία στιγμή» της ανάφλεξης, ενώ σε βίντεο – ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που η οροφή πιάνει φωτιά και ένας θαμώνας επιχειρεί να τη σβήσει. 🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA— BFM (@BFMTV) January 1, 2026 Dozens of people died and more than 100 people were injured during the fire at Le Constellation bar in Crans-Montana.



Footage shows someone trying to put out the flames with a white shirt, in what appears to be the early stages of the fire.https://t.co/fcCHjWWKTw pic.twitter.com/5NoR3BIGSw— Sky News (@SkyNews) January 2, 2026

Η έρευνα των Αρχών, προς το παρόν, εστιάζει στα αίτια της φωτιάς και όχι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, λένε οι αρχές.

Καμία σύλληψη δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα Beatrice Pilloud.

Όπως τόνισε, η έρευνα που έχει ανοίξει αποσκοπεί στον προσδιορισμό των αιτίων της φωτιάς και όχι στη διερεύνηση ευθυνών συγκεκριμένων ατόμων σε αυτή τη φάση.