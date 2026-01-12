Κολοράντο: Σκιέρ θάφτηκαν κάτω από χιονοστιβάδα σε εθνικό πάρκο – Γλύτωσαν με μία εξάρθρωση ώμου, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες προσελκύουν πολλούς επισκέπτες κατά την διάρκεια του χειμώνα στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο, μια ομάδα σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Haiyaha στο Εθνικό Πάρκο «Rocky Mountain» το περασμένο Σάββατο (10/1). Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων είναι αυξημένος στην περιοχή το χειμώνα.

Το Κέντρο Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο αναφέρει ότι οι τρέχουσες συνθήκες περιλαμβάνουν χαμηλότερο συνολικό χιόνι από το συνηθισμένο για αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά αυτό δεν εξαλείφει τον κίνδυνο.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ένας από τους σκιέρ θάφτηκε για λίγο κάτω από το χιόνι και εξάρθρωσε τον ώμο του. Οι φίλοι του έσπευσαν να τον βοηθήσουν, όμως μία δεύτερη χιονοστιβάδα παρέσυρε και δεύτερο σκιέρ.

«Σίγουρα έχουμε χαμηλότερο χιόνι αυτή τη στιγμή από ό,τι συνήθως για αυτή την εποχή του χρόνου», δήλωσε ο Ethan Greene, διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο. «Αλλά όποτε έχουμε χιόνι σε απότομες πλαγιές, υπάρχει πιθανότητα χιονοστιβάδων. Αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή είναι χιονοστιβάδες που προκαλούνται από χιονοστιβάδες που μπορούν να σπάσουν παλαιότερα στρώματα χιονιού».

Three snowboarders were caught up in an avalanche in Rocky Mountain National Park in Colorado. Thankfully, no serious injuries were reported. https://t.co/yZKw3twPFl pic.twitter.com/kIo9AyvuZT— ABC News (@ABC) January 12, 2026

Ευτυχώς, η ομάδα των σκιέρ κατάφερε να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό και να βγει με ασφάλεια από την περιοχή.