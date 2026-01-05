Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Κολομβία: Δύο υπουργοί διαβεβαιώνουν πως η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ

Για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

Για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

DEBATER NEWSROOM

Η Κολομβία θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και την τεχνολογία που παρέχει η Ουάσινγκτον, δήλωσαν σήμερα δύο υπουργοί της κολομβιανής κυβέρνησης.

Η διαβεβαίωση από τον υπουργό Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι και τον υπουργό Δικαιοσύνης Αντρές Ιντάραγκα έγινε μια ημέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «άρρωστο» τον κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης στην Κολομβία.

