Κολομβία: Δύο υπουργοί διαβεβαιώνουν πως η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ

Η Κολομβία θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και την τεχνολογία που παρέχει η Ουάσινγκτον, δήλωσαν σήμερα δύο υπουργοί της κολομβιανής κυβέρνησης.

Η διαβεβαίωση από τον υπουργό Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι και τον υπουργό Δικαιοσύνης Αντρές Ιντάραγκα έγινε μια ημέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «άρρωστο» τον κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης στην Κολομβία.