Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα ένα άτομο δέχτηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στο σημείο. Οι διασώστες της Peel Paramedics αναφέρουν πως «ανταποκρίνονται ενεργά» στο περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο και έσπευσαν στον τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου περίπου στις 07.00 τοπική ώρα.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area. Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo

Την ίδια ώρα η Αστυνομία του Οντάριο ανακοίνωσε πως ο αυτοκινητόδρομος 409 που οδηγεί στον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου είναι κλειστός «λόγω αστυνομικής έρευνας» καλώντας τους οδηγούς να αποφύγουν το σημείο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα αστυνομικοί βαριά οπλισμένοι βρίσκονται στο αεροδρόμιο για να διερευνήσουν το περιστατικό.

An incident at terminal one, Pearson International Airport in Toronto, it is not known at this time what exactly is going on, but reportedly, police officers arrived with rifles, pic.twitter.com/3a9vFKxcx7