Τρόμος επικράτησε την Τρίτη 27/5 στην Κίνα καθώς σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο.

Μάλιστα, από το μέγεθος της έκρηξης προκλήθηκαν ζημιές στα παράθυρα κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, 19 τραυματίστηκαν και έξι αγνοούνται από την ισχυρή έκρηξη

Οι τοπικές πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες έστειλαν 55 οχήματα και 232 άτομα στο σημείο. «Μια ισχυρή ριπή ανέμου με τρόμαξε τόσο πολύ που δεν τόλμησα να βγω από το γραφείο μου. Οι πόρτες και τα παράθυρα στο εργοστάσιό μου υπέστησαν ζημιές.

A massive explosion occurred at Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., located in Gaomi city, Shandong province, China, around noon today.



The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world's largest chlorpyrifos producer, with an annual output of about 11,000 tons. pic.twitter.com/mUTKQG0ogs