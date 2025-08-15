Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ευχήθηκε στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο με την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα και τον Γαϊτάνο

Δείτε το story της στο Instagram

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ευχήθηκε στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο με την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα και τον Γαϊτάνο
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:31

Ανάρτηση για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, έκανε η επερχόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε να ευχηθεί στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο με ένα story στον λογαριασμό της στο Instagram, που έδειχνε την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με μουσική του Πέτρου Γαϊτάνου στον χαιρετισμό «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα προ ημερών είχε κάνει κι άλλη ανάρτηση για την Ελλάδα και του σημασία του ελληνικού καλοκαιριού, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου 10 χρόνια» και δείχνοντας εικόνες από ελληνικά νησιά και εκκλησιές.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί
ΔΙΕΘΝΗ

Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο. “Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ