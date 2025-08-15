Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ευχήθηκε στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο με την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα και τον Γαϊτάνο

Ανάρτηση για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, έκανε η επερχόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε να ευχηθεί στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο με ένα story στον λογαριασμό της στο Instagram, που έδειχνε την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με μουσική του Πέτρου Γαϊτάνου στον χαιρετισμό «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε».

Η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα προ ημερών είχε κάνει κι άλλη ανάρτηση για την Ελλάδα και του σημασία του ελληνικού καλοκαιριού, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου 10 χρόνια» και δείχνοντας εικόνες από ελληνικά νησιά και εκκλησιές.