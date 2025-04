Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει το θερμό επεισόδιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα (14/4) στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης του Αμερικανού προέδρου με τον ομόλογό του από το Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Αφορμή στάθηκε ερώτημα για την υπόθεση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος φέρεται να απελάθηκε κατά λάθος από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε αρκετές φορές με ειρωνικό ύφος στην επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, αποκαλώντας τη -μεταξύ άλλων- «παρουσιάστρια με χαμηλή τηλεθέαση», ενώ δεν δίστασε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του καναλιού για το οποίο εργάζεται.

JUST IN: President Trump has multiple members of his admin take turns ripping CNN's Kaitlan Collins after she asked why an alleged MS-13 member was deported to El Salvador.



Lmao.



Pam Bondi, Stephen Miller, Marco Rubio, as well as Nayib Bukele all ripped the media after Collins… pic.twitter.com/R7Y2ZOSt37 April 14, 2025

Αφού τοποθετήθηκαν και οι δύο πρόεδροι, η Κέιτλαν Κόλινς συνέχισε να ρωτά για τον Γκαρσία και εάν πρόκειται να επιστρέψει στη χώρα, υπενθυμίζοντας στον Ντόναλντ Τραμπ τη δήλωσή του ότι θα συμμορφωνόταν με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αυτό ήταν που εξόργισε ακόμα περισσότερο τον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Για πόση ώρα πρέπει να απαντάμε σ’ αυτή την ερώτηση; Γιατί δεν λες απλώς: “Δεν είναι υπέροχο που κρατάμε εγκληματίες έξω από τη χώρα μας;” Γιατί δεν μπορείς να το πεις αυτό; Γιατί επιμένεις ξανά και ξανά — και γι’ αυτό κανείς δεν σε παρακολουθεί πια. Δεν έχεις καμία αξιοπιστία».

🚨 President Trump just DEMOLISHED CNN’s Kaitlan Collins



“Why don’t you just say isn’t it wonderful that we’re keeping criminals out of our country? That’s why nobody watches you.”



ABSOLUTE FIRE 🔥 pic.twitter.com/TecfuuyYYx April 14, 2025

Οι κόντρες της Κόλινς με τον Τραμπ

Η Κέιτλαν Κόλινς αν και είναι μόλις 33 ετών έχει διαγράψει ήδη σημαντική καριέρα στη δημοσιογραφία και βρίσκεται ανάμεσα στους επικριτές του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Είναι γνωστή για τις σκληρές και επίμονες ερωτήσεις της, καθώς και για την ψυχραιμία της, παρόλο που έχει εμπλακεί αρκετές φορές σε κόντρες τόσο με τον Τραμπ όσο και με την ομάδα του.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN προ ημερών είχε έρθει σε αντιπαράθεση και με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Η Καρολάιν Λέβιτ είχε διαφωνήσει μαζί της σχετικά με τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι προεδρικές χάρες του Τζο Μπάιντεν είναι άκυρες επειδή υπογράφηκαν με autopen. Η Λέβιτ απάντησε στην ερώτησή της λέγοντας, «Είστε δημοσιογράφος, ψάξτε το».

🚨 WATCH: Karoline Leavitt calls out CNN’s Kaitlan Collins questioning Trump’s query on whether Biden was aware his signature on pardons was being stamped by autopen:



“Is there any evidence that he wasn’t aware of it?”



“You’re a reporter. You should find out.” pic.twitter.com/PBYI7mCLVA — TV News Now (@TVNewsNow) March 17, 2025

Το 2018 αποβλήθηκε προσωρινά από τον Λευκό Οίκο, επειδή ρώτησε τον Τραμπ για τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου να χαρακτηρίζει τότε την απαγόρευση «τελείως ανάρμοστη και λανθασμένη».

Πριν από λίγο καιρό, σε συνάντηση με Αμερικανούς πρέσβεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να της δώσει τον λόγο για να υποβάλει ερώτηση.

Το 2023, σε δημόσιο φόρουμ στο Νιου Χάμσαϊρ με Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, η ίδια ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τραμπ εκνευρίστηκε τη δημοσιογράφο, την οποία αποκάλεσε «μοχθηρό άνθρωπο».

🗣 'You're a nasty person': Trump snaps at CNN presenter Kaitlan Collins



The ex-president took a personal swipe at the moderator during a fiery exchange over his handling of classified documents



Read more ⤵️https://t.co/MDeTIIL0pM pic.twitter.com/Fs4BMmEqS2 — The Telegraph (@Telegraph) May 11, 2023

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πολιτεία της Αλαμπάμα από πολιτικά ουδέτερους γονείς και μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, εργάστηκε ως ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον για το Daily Caller.

Μέσω αυτής της θέσης απέκτησε την πρώτη της επαφή με το ρεπουμπλικανικό κόμμα και για ένα διάστημα εργάστηκε για λογαριασμό του CNN ως πολιτική ρεπόρτερ.

Η Κόλινς κάλυψε για το CNN τις εκλογές του 2020 ως ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο και το 2021 προήχθη σε επικεφαλής της ομάδας ανταποκριτών.

Η Κέιτλαν Κόλινς σε συνέντευξή της στο New Yorker είχε αναφέρει ότι από το ξεκίνημα της καριέρας της, το μότο της ήταν «δεν είμαι εγώ το θέμα. Αν τους αφήσεις να το κάνουν προσωπικό, έχεις ήδη χάσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόμβα στη Hellenic Train: Η ΕΛΑΣ “ακουμπάει” τους βομβιστές – Θέμα χρόνου η σύλληψή τους

Θεσσαλονίκη: Ντελιβεράς δέχτηκε επίθεση με πέτρες – Τον απείλησαν με σφυρί και κατσαβίδι