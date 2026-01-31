Κάθριν Ο’ Χάρα: «Μαμά, νόμιζα ότι είχαμε χρόνο» – Ράγισαν καρδιές από το αντίο του κινηματογραφικού γιου της

Σε ηλικία 71 ετών «έφυγε» από τη ζωή η Καναδή- Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα, γνωστή παγκοσμίως για τον ρόλο της ως μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην ταινία Μόνος στο Σπίτι και για την ερμηνεία της ως Μόιρα Ρόουζ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Schitt’s Creek.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του πρακτορείου Creative Artists Agency, η Ο’ Χάρα απεβίωσε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Η ηθοποιός είχε μια καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με σημαντικές εμφανίσεις στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εκτός από τον ρόλο της στη σειρά Schitt’s Creek, για τον οποίο είχε αποσπάσει βραβείο Emmy, συμμετείχε επίσης σε ταινίες όπως Beetlejuice και Best in Show, καθώς και στην πρόσφατη σειρά The Studio.

Το αντίο του Μακόλεϊ Κάλκιν

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν, που συνεργάστηκε μαζί της στις ταινίες Μόνος στο Σπίτι, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική φωτογραφία τους. Στη λεζάντα έγραψε μεταξύ άλλων: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα… Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό, με πολλούς συναδέλφους της να αποχαιρετούν τη δραστήρια και αγαπητή ηθοποιό για το έργο και την προσωπικότητά της