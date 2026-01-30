Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Ψήφισε Εδώ
Κάθριν Ο ’Χάρα: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η μαμά του «Κέβιν» από το «Μόνος στο Σπίτι»

Θλίψη στον χώρο του θεάματος

EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:42

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τον ρόλο της ως μητέρα του Κέβιν στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

Η ηθοποιός, που είχε διακριθεί σε πλήθος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ρόλων, άφησε το στίγμα της με την ερμηνεία της σε μία από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες ταινίες της δεκαετίας του 1990.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει συγκίνηση στους θαυμαστές της και στον χώρο του θεάματος, που την θυμούνται για το ταλέντο, τη γοητεία και την ιδιαίτερη παρουσία της στη μεγάλη οθόνη.

