ΔΙΕΘΝΗ

Κατάρ: Ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Κατάρ: Ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης
QATAR NEWS AGENCY HANDOUT / EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ συνέλαβαν δύο πράκτορες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ.

Αυτές είναι οι πρώτες γνωστές συλλήψεις αυτού του είδους στο Κατάρ από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν το Σάββατο, και από τότε που το Ιράν απάντησε επιτιθέμενο στους γείτονές του στον Κόλπο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

