Ένας νεκρός και 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός μετά τους πυροβολισμούς στο Κάνσας στο φινάλε της παρέλασης των πρωταθλητών του NFL.

Τρία θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση και ένα φέρει τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό που προκάλεσε το χάος.

Δύο ένοπλοι άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με την αστυνομία του Κάνσας Σίτι στις ΗΠΑ, με τις έρευνες για το τι συνέβη να συνεχίζεται από τις Αρχές.

Να θυμίσουμε ότι όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης του Μιζούρι, στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πληγούν.

WATCH: Moment when shots were fired near Union Station at Super Bowl victory parade in Kansas City, Missouri.#ChiefsParade Union Station #GOPDeathCult pic.twitter.com/6aEt8LRZK1