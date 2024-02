Τρόμος από πυροβολισμούς επικράτησε στο Κάνσας μετά την παρέλαση των Kansas City Chiefs για να γιορτάσουν την μεγάλη νίκη τους στον τελικό του Super Bowl και την κατάκτηση του τροπαίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Washingtonpost οι οπαδοί των Kansas City Chiefs βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να πανηγυρίσουν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα Super Bowl, με την λαμπερή εκδήλωση που προσέλκυσε πλήθος κόσμου να καταλήγει σε χάος.

Η αστυνομία αναφέρει ότι έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης, με τους πολίτες να τρέχουν από τον σταθμό Union και τους αστυνομικούς να εισέρχονται στο κτίριο προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί.

Shots were fired west of Union Station near the garage and multiple people were struck. We took two armed people into custody for more investigation.