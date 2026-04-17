Η αντίδραση Τραμπ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – “Ευχαριστώ”

Με μία ανάρτηση σε πανηγυρικό κλίμα υποδέχθηκε την είδηση του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση. Ευχαριστούμε» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4).

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.