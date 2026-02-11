Καναδάς: Βίντεο-ντοκουμέντο από τις πρώτες στιγμές μετά το αιματοκύλισμα σε γυμνάσιο

Ο Καναδάς προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πρωτοφανές για την χώρα σκηνικό μετά την εισβολή ένοπλου ατόμου σε γυμνάσιο με αποτέλεσμα τον θάνατο 10 ανθρώπων.

Οι Καναδοί βρίσκονται σε σοκ μετά την αιματηρή επίθεση στο σχολείο της μικρής κοινότητας στη Βρετανική Κολομβία. Στον απόηχο του περιστατικού στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο με τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το σοκαριστικό συμβάν.

Στο βίντεο μαθητές και προσωπικό τρέχουν πανικόβλητοι να κρυφτούν προς την πλευρά που ήταν σταθμευμένα τα περιπολικά που βρέθηκαν στο σημείο. Την ίδια στιγμή διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να έχουν φτάσει στο γυμνάσιο στον Καναδά και να πλησιάζουν στις εισόδους του. Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) ειδοποιήθηκε για «ενεργό ένοπλο» στο Tumbler Ridge Secondary School γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα. Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σχολείο, εντόπισαν επτά νεκρούς στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς και τον δράστη, που βρέθηκε νεκρός με τραύμα που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από τον ίδιο.

Δύο ακόμη θύματα βρέθηκαν σε ένα σπίτι, που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό, και ένα ακόμη άτομο κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Από τους 27 τραυματίες της επίθεσης στο γυμνάσιο, δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ενώ 25 ακόμη άτομα δέχθηκαν πρώτες βοήθειες.

Καναδάς: 17χρονη τρανς ύποπτη για το αιματοκύλισμα στο σχολείο

Το κρίσιμο στοιχείο που μένει να επιβεβαιωθεί είναι η ταυτοποίηση του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Juno News, ο ύποπτος ήταν ο Jesse Strang, όπως επιβεβαίωσε στενό μέλος της οικογένειάς του, ο θείος του Russell G. Strang.

Ο θείος του ανέφερε ότι ο Jesse ήταν τρανς, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από δημόσιο λογαριασμό στο YouTube που χρησιμοποιούσε θηλυκές αντωνυμίες και εμφάνιζε τη σημαία της τρανς κοινότητας.

Σημειώνεται ότι η περιγραφή του υπόπτου στον συναγερμό της αστυνομίας –«γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά»– ταυτίζεται με το άτομο που βρέθηκε νεκρό στο σχολείο.

Η σοκαριστική μαρτυρία μαθητή

. Ο 12χρονος Ντάριαν Κιστ ανέφερε πως μπήκε στην αίθουσα, όταν άκουσε να σημαίνει ο συναγερμός στους διαδρόμους και τους δόθηκαν οδηγίες να κλειδωθούν στις αίθουσες. Μάλιστα, είπε ότι άλλοι μαθητές έστελναν φωτογραφίες από τα όσα συνέβαιναν.

«Κλείσαμε την πόρτα με θρανία» για περισσότερες από δύο ώρες, πριν έρθει η αστυνομία και μας συνοδεύσει έξω, είπε ο ανήλικος.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Βόρειας Περιφέρειας της RCMP, επιθεωρητής Κεν Φλόιντ, σε συνέντευξη Τύπου, οι Αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

«Δεν βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να κατανοήσουμε το “γιατί” αυτής της τραγωδίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η σκηνή του εγκλήματος χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα δραματική».