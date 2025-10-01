Και επίσημα shutdown στις ΗΠΑ: Κατέβασε “ρολά” το κράτος για πρώτη φορά από το 2018 – Τι σημαίνει και ποιοι επηρεάζονται

Ο Λευκός Οίκος κήρυξε και επίσημα shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς η Γερουσία δεν κατάφερε να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο δαπανών που υποστήριζαν οι Ρεπουμπλικάνοι και το οποίο θα διατηρούσε τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών έως τις 21 Νοεμβρίου.

To shutdown, δηλαδή η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, άρχισε επίσημα στις 12 τα μεσάνυχτα (7 ώρα Ελλάδος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάζει λουκέτο μετά το 35ήμερο κλείσιμο που διήρκεσε από το τέλος του 2018 έως τις αρχές του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δυστυχώς, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές εμποδίζουν την ψήφιση του HR 5371 στη Γερουσία λόγω των παράλογων πολιτικών απαιτήσεων των Δημοκρατικών, οι οποίες περιλαμβάνουν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέες δαπάνες», αναφέρει υπόμνημα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Το υπόμνημα συνεχίζει λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που υποβλήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη παράταση των τρεχόντων επιπέδων ομοσπονδιακών δαπανών και στοχεύει στη διατήρηση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης για επτά εβδομάδες, ενώ οι νομοθέτες εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία για τις προτεραιότητες του οικονομικού έτους (FY) 2026.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα» και τους προειδοποίησε για «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις.

«Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα… Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», απείλησε ο Τραμπ.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο shutdown, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διήρκεσε 35 ημέρες.

Τι σημαίνει το shutdown για τους Αμερικανούς

Υυγειονομικά προγράμματα: Οι παροχές υγείας θα συνεχίσουν να δίνονται.

Συντάξεις και αναπηρικά επιδόματα: Οι πληρωμές θα συνεχιστούν κανονικά, αλλά περίπου το 12% του προσωπικού θα τεθεί σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών.

SNAP και WIC: Τα δύο μεγαλύτερα προγράμματα διατροφικής βοήθειας θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσο υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

USPS: Τα ταχυδρομεία και η διανομή δεμάτων δεν επηρεάζονται, αφού δεν χρηματοδοτούνται από το Κογκρέσο.

Οι Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς πληρωμή μέχρι τη λήξη του shutdown.

Η «Εφορία» θα λειτουργεί πλήρως για πέντε ημέρες. Εάν το shutdown διαρκέσει περισσότερο, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.

FBI, DEA, Ακτοφυλακή λειτουργούν κανονικά, με τους πράκτορες να παραμένουν ενεργοί.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι κανονικά στις θέσεις τους, αλλά χωρίς μισθό μέχρι τη λήξη του shutdown.

Μεταναστευτικά δικαστήρια και συνοριοφύλακες συνεχίζουν να εργάζονται λόγω κατάστασης «εθνικής ανάγκης» που έχει κηρυχθεί για τη μετανάστευση.

Επιπτώσεις αναμένονται στα εθνικά πάρκα, στις επιθεωρήσεις τροφίμων, στη λειτουργία προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, στην έκδοση φοιτητικών δανείων και σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Πάντως, το ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα προειδοποίησε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια μπορεί να τελειώσουν μέσα σε λίγες μέρες, κάτι που θα φέρει σοβαρές επιπτώσεις.