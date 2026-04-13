Κάγια Κάλας: Η κατάσταση στο Ορμούζ καταδεικνύει την ανάγκη για διεθνή συνασπισμό

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, μίλησε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Είπε ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί σαφές στοιχείο υπέρ ενός «ισχυρού διεθνούς συνασπισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα έκανε ένας τέτοιος συνασπισμός, αλλά πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα περιόριζε «την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση μέσω των στενών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».