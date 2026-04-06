Ιστορική στιγμή: Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο του διαστήματος που πάτησε ποτέ ο άνθρωπος (Βίντεο)
Το διαστημικό ταξίδι που σπάει όρια απόστασης
Μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα σημειώθηκε σήμερα, καθώς το Artemis II της NASA έφτασε στο μεγαλύτερο σημείο του διαστήματος που έχει φτάσει ποτέ πλήρωμα.
Στις 21:00 ώρα Ελλάδος, η NASA ανακοίνωσε ότι το τετραμελές πλήρωμα βρίσκεται σε απόσταση 252.752 μιλίων (406.764 χλμ) από τη Γη, ξεπερνώντας κατά 4.102 μίλια (6.601 χλμ) την επίδοση του Apollo 13 το 1970.
Οι αστροναύτες κινούνται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, γράφοντας ιστορία στην 5η ημέρα του 10ήμερου ταξιδιού τους.
Αύριο (07.04), αναμένεται να προσεγγίσουν πιο κοντά στη Σελήνη για παρατηρήσεις, ενώ από την Τετάρτη θα ξεκινήσει η επιστροφή τους στη Γη, με προσγείωση προγραμματισμένη για το Σάββατο.
Σημειώνεται ότι εντός των επόμενων ωρών το σήμα επικοινωνίας με τη Γη θα διακοπεί για περίπου 40 λεπτά, καθώς το διαστημικό σκάφος θα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της Σελήνης.
