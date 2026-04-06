Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική στιγμή: Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο του διαστήματος που πάτησε ποτέ ο άνθρωπος (Βίντεο)

Το διαστημικό ταξίδι που σπάει όρια απόστασης

Ιστορική στιγμή: Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο του διαστήματος που πάτησε ποτέ ο άνθρωπος (Βίντεο)
NASA
DEBATER NEWSROOM

Μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα σημειώθηκε σήμερα, καθώς το Artemis II της NASA έφτασε στο μεγαλύτερο σημείο του διαστήματος που έχει φτάσει ποτέ πλήρωμα.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδος, η NASA ανακοίνωσε ότι το τετραμελές πλήρωμα βρίσκεται σε απόσταση 252.752 μιλίων (406.764 χλμ) από τη Γη, ξεπερνώντας κατά 4.102 μίλια (6.601 χλμ) την επίδοση του Apollo 13 το 1970.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστροναύτες κινούνται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, γράφοντας ιστορία στην 5η ημέρα του 10ήμερου ταξιδιού τους.

Αύριο (07.04), αναμένεται να προσεγγίσουν πιο κοντά στη Σελήνη για παρατηρήσεις, ενώ από την Τετάρτη θα ξεκινήσει η επιστροφή τους στη Γη, με προσγείωση προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Σημειώνεται ότι εντός των επόμενων ωρών το σήμα επικοινωνίας με τη Γη θα διακοπεί για περίπου 40 λεπτά, καθώς το διαστημικό σκάφος θα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της Σελήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ