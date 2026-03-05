Ισραήλ: Ξεκινάει η δεύτερη φάση της επίθεσης στο Ιράν – «Αναμένονται περισσότερες εκπλήξεις» λέει ο αρχηγός του στρατού

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι το Ισραήλ προχωρά στο «επόμενο στάδιο της εκστρατείας» εναντίον του Ιράν.

«Αφού ολοκληρώσαμε το στάδιο της αιφνιδιαστικής εναρκτήριας επίθεσης, στο οποίο δημιουργήσαμε αεροπορική υπεροχή και καταστείλαμε τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων, προχωράμε τώρα στο επόμενο στάδιο της εκστρατείας, στο οποίο θα αυξήσουμε τη ζημιά στα θεμέλια του καθεστώτος και στις στρατιωτικές του δυνατότητες», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Έχουμε στα χέρια μας επιπλέον απροσδόκητες κινήσεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», είπε ο Ζαμίρ.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل:

⭕️ خلبانان نیروی هوایی تا کنون ۲٬۵۰۰ حمله انجام داده و بیش از ۶٬۰۰۰ مهمات به کار گرفته‌اند.



⭕️ در عرض ۲۴ ساعت، خلبانان ما مسیر را تا تهران هموار کردند.⁰

— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 5, 2026

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ξεκινήσαμε την επιχείρηση «Roaring Lion». Εδώ και έξι ημέρες, χτυπάμε ασταμάτητα το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μυστικά από χιλιάδες στρατιώτες από διάφορα τμήματα του IDF, σε στενή συνεργασία με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση προχωρά με τον ρυθμό που είχαμε προγραμματίσει.

Στην αιφνιδιαστική πρώτη επίθεση που πραγματοποιήσαμε το Σάββατο το πρωί, δεκάδες πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τριών στόχων. Σε μόλις 40 δευτερόλεπτα, περίπου 40 ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος εξοντώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ. Η αποστολή της ζωής του ήταν να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και είχε ένα λεπτομερές πρόγραμμα για να το επιτύχει.

Μέχρι σήμερα, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν εκτελέσει 2.500 επιθέσεις με πάνω από 6.000 πυρομαχικά. Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη.

Καταστρέψαμε περίπου το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Ιράν και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στον ιρανικό εναέριο χώρο. Χάρη σε αυτό και σε ακριβείς πληροφορίες, χτυπάμε τους βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν άμεσα τους Ισραηλινούς πολίτες. Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, ένα σημαντικό επίτευγμα που μειώνει τις ζημίες στο εσωτερικό μέτωπο και σώζει ζωές. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια. Ωστόσο, τονίζω: η απειλή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Κάθε πύραυλος είναι θανατηφόρος και αποτελεί κίνδυνο.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της αιφνιδιαστικής επίθεσης, κατά την οποία καθιερώσαμε την αεροπορική υπεροχή και καταστέλλουμε τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων, προχωράμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση, θα αποσυναρμολογήσουμε περαιτέρω το καθεστώς και τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Έχουμε επιπλέον εκπλήξεις μπροστά μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω.

Θα καταδιώξουμε τους εχθρούς μας, όλους τους, και θα τους φτάσουμε. Είμαι σε συνεχή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Στρατηγού Νταν Κέιν, και του Διοικητή του CENTCOM, Ναυάρχου Μπραντ Κούπερ. Πολεμάμε με βάση κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες. Πολεμάμε δίπλα-δίπλα. Είναι αληθινοί φίλοι. Μέσω συντονισμένων ενεργειών, απογυμνώνουμε το καθεστώς από τις στρατιωτικές του δυνατότητες, το απομονώνουμε στρατηγικά και το φέρνουμε σε μια θέση αδυναμίας που δεν έχει ξαναζήσει. Πρόκειται για μια πραγματικά ιστορική συνεργασία.

Όπως είπε ο φίλος μου, ο ναύαρχος Cooper, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και ο IDF, οι δύο ισχυρότεροι στρατοί στον κόσμο, ελέγχουν τους ουρανούς πάνω από το μεγαλύτερο τρομοκρατικό κράτος του κόσμου.

Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση για τη γενναία και αποφασιστική δράση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκ μέρους του IDF, μοιράζομαι τη θλίψη των οικογενειών των ηρωικών Αμερικανών στρατιωτών που έπεσαν σε αυτή την εκστρατεία.

Το Ιράν αποτελεί κίνδυνο για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και, όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, αποτελεί σοβαρή απειλή για το Ισραήλ, τις χώρες της περιοχής και ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Όσο περισσότερο θα περιμέναμε να δράσουμε, τόσο περισσότερο θα προστατευόταν το Ιράν και τόσο περισσότερο θα αυξανόταν ο κίνδυνος.

Δραστηριοποιούμαστε επίσης στο βορρά. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα στρατηγικό λάθος και, παρά το γεγονός ότι αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τα συμφέροντα του λιβανικού λαού, επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία. Η Χεζμπολάχ πληρώνει βαρύ τίμημα. Χτυπάμε με δύναμη, στην πρώτη γραμμή και βαθύτερα στο Λίβανο. Δώσα εντολή στις δυνάμεις του IDF να προχωρήσουν και να εμβαθύνουν τη γραμμή ελέγχου κατά μήκος των συνόρων, ενώ παράλληλα να εγκαταστήσουν θέσεις σε καίρια σημεία στο νότιο Λίβανο. Απόψε, εξοντώσαμε τον επικεφαλής της πυροβολαρχίας της Χεζμπολάχ. Είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Φιντάα».

Ο Φιντάα ήταν υπεύθυνος για το θάνατο πολλών Ισραηλινών και διοικούσε προσωπικά τα αντιαρματικά πυρά στο περιστατικό «Winter Sun» τον Ιανουάριο του 2015 στην περιοχή Har Dov. Σε αυτό το περιστατικό, σκοτώθηκαν οι μαχητές του Givati, ο ταγματάρχης Yohai (Jocha) Kalangel και ο επιλοχίας Dor Haim Nini, ας είναι η μνήμη τους ευλογημένη. Δεν θα υπάρχουν πλέον εξισώσεις. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων του βορρά. Θα ενεργούμε χωρίς διακοπή για την εξάλειψη της απειλής και δεν θα εγκαταλείψουμε τον στόχο της αποστρατιωτικοποίησης της Χεζμπολάχ.

Πολίτες του Ισραήλ, εσείς είστε η πηγή της δύναμης του IDF. Συναντώ τους μαχητές, τους εφέδρους και τους διοικητές. Γνωρίζουν ότι μια ισχυρή, ενωμένη χώρα στέκεται πίσω τους. Σας εκτιμώ βαθιά. Όταν είστε ισχυροί στο εσωτερικό μέτωπο, ο IDF επικρατεί σε βάθος. Η υπεύθυνη συμπεριφορά σας σώζει τις ζωές σας και τις ζωές των οικογενειών σας και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επιτυχίας της επιχείρησης.

Από εδώ, στέλνω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των δολοφονημένων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Όπως είπα όταν ξεκινήσαμε την επιχείρηση, πρόκειται για μια ιστορική εκστρατεία, σκοπός της οποίας είναι να εξασφαλίσει την ύπαρξή μας και το μέλλον μας εδώ – στη γη των προγόνων μας – για τις επόμενες γενιές. Θα πράξουμε ό,τι χρειαστεί για να το επιτύχουμε. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και δύναμη για την ασφάλεια του Ισραήλ και για να εξασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».