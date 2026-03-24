Ισραήλ: Βομβάρδισε ιρανική εγκατάσταση εκρηκτικών στο Ισφαχάν

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε νωρίτερα σήμερα την «κύρια» εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών του Ιράν, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ισφαχάν, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, η τοποθεσία έγινε στόχος στο πλαίσιο ενός κύματος επιθέσεων στο Ισφαχάν εναντίον των «βιομηχανιών παραγωγής» του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εργοστάσιο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή εκρηκτικών για διάφορα όπλα, αναφέρει ο στρατός, σημειώνοντας ότι είχε γίνει στόχος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου 2025 και τους τελευταίους μήνες το Ιράν εργάστηκε για την αποκατάσταση της εγκατάστασης.

Δεκάδες ακόμη ιρανικοί στόχοι χτυπήθηκαν σήμερα από αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF), τα οποία έριξαν πάνω από 120 βόμβες, αναφέρει ο IDF, προσθέτοντας ότι σε αυτούς περιλαμβάνονταν σημεία εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και συστήματα αεράμυνας.