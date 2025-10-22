Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων που επεστράφησαν από τη Χαμάς

Πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων που επεστράφησαν από τη Χαμάς
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν δυο λείψανα ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Ο Ταμίρ Αντάρ, υπαξιωματικός 38 ετών, σκοτώθηκε όταν εξαπολύθηκε στο νότιο Ισραήλ η άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών όταν απεβίωσε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ήταν αγρότης, εκ των ιδρυτών του κιμπούτς Νιρ Οζ.

Ο τελευταίος είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.

