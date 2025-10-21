Κούσνερ: Δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση σε περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει η Χαμάς στη Γάζα

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος υπήρξε βασικός μεσολαβητής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέει ότι δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της περιοχής σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ο Κούσνερ μίλησε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στο κέντρο συντονισμού ΗΠΑ-Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το οποίο στεγάζεται στο Κιριάτ Γκατ.

«Δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση σε περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει η Χαμάς», λέει ο Κούσνερ, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με το πώς θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση σε περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα. Το Ισραήλ ελέγχει επί του παρόντος λίγο περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας.

«Υπάρχουν σκέψεις που συμβαίνουν τώρα στην περιοχή που ελέγχει ο Ισραηλινός Στρατός», λέει ο Κούσνερ. Διαφημίζει ένα όραμα για μια «νέα Γάζα» που μπορεί να κατασκευαστεί «για να δώσει στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα ένα μέρος να πάνε, ένα μέρος να βρουν δουλειά, ένα μέρος να ζήσουν».