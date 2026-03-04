Ισραήλ: Στοχεύσαμε με 250 βόμβες και 100 μαχητικά αεροσκάφη σημαντικό ιρανικό στρατιωτικό αρχηγείο

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι πραγματοποίησε «μεγάλης κλίμακας» αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη με στόχο μια τεράστια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία στέγαζε αρχηγεία και προσωπικό από όλο τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν.

Οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από πάνω από 100 μαχητικά αεροσκάφη στο στρατιωτικό συγκρότημα στην ανατολική Τεχεράνη ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Περισσότερες από 250 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα και στο αρχηγείο που βρίσκεται σε αυτό, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο συγκρότημα, ο IDF αναφέρει ότι έπληξε το αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, τη Δύναμη Quds του IRGC, τη διεύθυνση πληροφοριών, την παραστρατιωτική δύναμη Basij, την κυβερνομονάδα του Ιράν, τη μονάδα ειδικών δυνάμεων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν και μια μονάδα «καταστολής διαμαρτυριών» των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

«Τα αρχηγεία χτυπήθηκαν ενώ προσωπικό του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, υπεύθυνο για τη διαχείριση της εκστρατείας, την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Κράτους του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής και την καταστολή Ιρανών πολιτών, επιχειρούσε από αυτά», αναφέρει ο στρατός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πριν από λίγο, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, με την ακριβή καθοδήγηση των μυστικών υπηρεσιών του IDF, ολοκλήρωσε μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον ενός μεγάλου στρατιωτικού συγκροτήματος του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην ανατολική Τεχεράνη.

Το συγκρότημα περιλάμβανε τα αρχηγεία όλων των ιρανικών οργανώσεων ασφαλείας. Επιπλέον, στο συγκρότημα εντοπίστηκε δραστηριότητα ιρανών πρακτόρων.

Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν στο συγκρότημα περιλαμβάνουν:

Το αρχηγείο του IRGC

Το αρχηγείο της Διεύθυνσης Πληροφοριών

Το αρχηγείο του «Basij»

Το αρχηγείο της «Δύναμης Quds»

Το αρχηγείο των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας

Το αρχηγείο του κυβερνοπολέμου

Το αρχηγείο της μονάδας εσωτερικής ασφάλειας που είναι υπεύθυνη για την καταστολή των διαδηλώσεων

Οι ιρανοί πράκτορες που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της επιχείρησης, την προώθηση επιπλέον τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ και της περιοχής και την καταστολή του λαού του Ιράν λειτουργούσαν στα κέντρα διοίκησης που αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης.

Ο IDF συνεχίζει να αποδυναμώνει περαιτέρω το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

«Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν σκοτώσει χιλιάδες Ιρανούς στρατιώτες»

Ένας ανώτερος αξιωματικός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας είπε ότι οι επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν έχουν σκοτώσει χιλιάδες Ιρανούς στρατιώτες εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουμε σκοτώσει χιλιάδες ιρανούς στρατιωτικούς», λέει ο Συνταγματάρχης «Άλεφ», ο διοικητής της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ — ο οποίος κατονομάζεται μόνο από το αρχικό του γράμματος στα εβραϊκά — σε βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός.

Ο διοικητής της αεροπορικής βάσης λέει ότι συμμετείχε στο τελευταίο κύμα επιθέσεων σε μια τεράστια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση στην ανατολική Τεχεράνη.

«Δευτερόλεπτα πριν ρίξω τις βόμβες, κοίταξα δεξιά και αριστερά και είδα δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη δίπλα μου. Πετούσαν ελεύθερα, ρίχνοντας εκατοντάδες τόνους ακριβών πυρομαχικών και καταστρέφοντας τους στόχους», πρόσθεσε.