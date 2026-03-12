Ισραήλ: «Σκοτώθηκαν 4 φερόμενοι ως τρομοκράτες στη γραμμή εκεχειρίας στη Γάζα» λέει ο στρατός

Τέσσερις φερόμενοι ως Παλαιστίνιοι τρομοκράτες που διέσχισαν τη γραμμή εκεχειρίας στη Γάζα νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι τέσσερις τρομοκρατικοί πράκτορες διέσχισαν την Κίτρινη Γραμμή και πλησίασαν τους εφέδρους της 205ης Εφεδρικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «Σιδηρής Γροθιάς», «με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

כוחות צה"ל חיסלו מחבלים שהפרו את ההסכם וחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה



כוחות צוות הקרב של חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.



מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את… pic.twitter.com/NusLzCCdDN— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

Μετά την ταυτοποίησή τους, ο στρατός αναφέρει ότι «εξάλειψε τους τρομοκράτες για να εξαλείψει την απειλή».