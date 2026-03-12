Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ισραήλ: «Σκοτώθηκαν 4 φερόμενοι ως τρομοκράτες στη γραμμή εκεχειρίας στη Γάζα» λέει ο στρατός

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Γεράσιμος Λυμπέρης

Τέσσερις φερόμενοι ως Παλαιστίνιοι τρομοκράτες που διέσχισαν τη γραμμή εκεχειρίας στη Γάζα νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι τέσσερις τρομοκρατικοί πράκτορες διέσχισαν την Κίτρινη Γραμμή και πλησίασαν τους εφέδρους της 205ης Εφεδρικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «Σιδηρής Γροθιάς», «με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή».

Μετά την ταυτοποίησή τους, ο στρατός αναφέρει ότι «εξάλειψε τους τρομοκράτες για να εξαλείψει την απειλή».

