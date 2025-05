Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σήμερα στις 19:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), δήλωσε κυβερνητική πηγή χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις για την ημερήσια διάταξη.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ είχαν αναφερθεί χθες, Σάββατο, σε σύγκληση του οργάνου, που λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, προκειμένου να εγκρίνει σχέδιο για επέκταση της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα. Το όργανο συγκαλείται επίσης αφότου το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για την οποία ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς υποσχέθηκε αντίποινα «επτά φορές πιο ισχυρά».

🚨BREAKING



A Houthi ballistic missile has reportedly struck near Tel Aviv’s Ben Gurion Airport,Israel.

