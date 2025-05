Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά τη ρίψη πυραύλου προερχομένου από την Υεμένη προς τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βλήμα ή συντρίμμια “κατέπεσαν” κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλου προερχομένου από την Υεμένη προς τη χώρα, σημειώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.

A Houthi ballistic missile has reportedly struck near Tel Aviv’s Ben Gurion Airport,Israel.

