Οι «Ασπίδες» προειδοποιούν για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο

Σε προειδοποίηση για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα προχώρησε η επιχείρηση «Ασπίδες» με ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου 28/3.

«Στις 28 Μαρτίου 2026, οι Χούθι επανέλαβαν τις πυραυλικές βολές κατά του Ισραήλ. Η υποστήριξη των Χούθι προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ενεργοποιήθηκε και πάλι. Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να εμπλακούν ενεργά στη σύγκρουση.

Οι εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Ισραήλ σηματοδοτούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επανάληψη των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που περνούν εντός της εμβέλειας των όπλων των Χούθι, συγκεκριμένα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον ανατολικό Κόλπο του Άντεν. Όλα τα πλοία που πλέουν στις προαναφερθείσες περιοχές καλούνται να πλέουν με προσοχή. Σε αυτό το στάδιο, εκτιμούμε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι παραμένουν ακεραιες και σημαντικές» αναφέρει η ανακοίνωση.

Update‼️ EUNAVFOR ASPIDES’ Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis’ support to the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/3LvxwskZn1— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 28, 2026

«Αξιολόγηση της απειλής

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις, το επίπεδο απειλής για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα ), το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ ,τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα ( εκτιμάται πλέον ως εξής:

α. Μέτρια Για εμπορικά πλοία που δεν συνδέονται με το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

β. Υψηλή Για πλοία ή ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα (που ανήκουν πλήρως ή εν μέρει, φέρουν σημαία ή προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια)

Η αξιολόγηση αυτή θα επικαιροποιηθεί στο βαθμό που είναι αναγκαίο.

Συνιστούμε στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν έως ότου η απειλή γίνει λιγότερο πιεστική.

Τα υπόλοιπα πλοία θα πρέπει να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο MSCIO.

Δεδομένης της σημαντικής αύξησης του επιπέδου απειλής, τα μέτρα προστασίας για τα πλοία που υποστηρίζονται από το Aspides έχουν ενισχυθεί.

Άμεση συνέπεια αυτού του μέτρου είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων.

Καθώς οι στρατιωτικοί πόροι δεν έχουν ακόμη αυξηθεί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τα πλοία που ζητούν στενή προστασία.

Οι συστάσεις της EUNAVFOR ASPIDES προς τη ναυτιλιακή κοινότητα παραμένουν αμετάβλητες και θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται αυστηρά:

– Να αποφεύγεται ανά πάσα στιγμή η είσοδος στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

– Όταν είναι εφικτό, να πλοηγείστε πιο κοντά στην αφρικανική ακτογραμμή για να μειώσετε την έκθεση σε πιθανές απειλές.

– Διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με την MSCIO, και τον UKMTO και τηρήστε αυστηρά τις επίσημες οδηγίες, τα πρωτόκολλα εκτίμησης κινδύνου και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.

– Αξιολογήστε τους κινδύνους για κάθε ταξίδι, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ του σκάφους, της ιδιοκτησίας του, ή άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ του σκάφους, της ιδιοκτησίας του ή του φορτίου του και των χωρών ενδιαφέροντος.

Η EUNAVFOR ASPIDES συνεχίζει να ενεργεί ως φορέας παροχής ασφάλειας στη θάλασσα για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, προσφέροντας υπηρεσίες στενής προστασίας και παρακολούθησης στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Bab elMandeb και στον Κόλπο του Άντεν. Η επιχείρηση παρακολουθεί διαρκώς το εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην αμυντική της αποστολή, παρέχοντας δωρεάν υποστήριξη στα σκάφη που διέρχονται από την περιοχή»

Υπενθυμίζεται σε όλους τους πλοιάρχους ότι ο MSCIO παραμένει διαθέσιμος ως σημείο επαφής για οποιοδήποτε περιστατικό, ύποπτη δραστηριότητα ή ασυνήθιστη παρατήρηση. Η εν λόγω αναφορά είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ναυτικών, της ασφάλειας της εμπορικής ναυτιλίας και της διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας υπό την προστασία της επιχείρησης ASPIDES» καταλήγει η ανακοίνωση.

Υεμένη: Οι Χούθι δηλώνουν ότι εξαπέλυσαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ σε λιγότερο από 24 ώρες

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πρόκεινται στο Ιράν, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, ο Γιαχία Σάρι, σε τηλεοπτική του ομιλία.

Η εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση και η ανάληψη της ευθύνης για μια δεύτερη επίθεση σήμερα κατά του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυξάνει τις περιφερειακές εντάσεις, κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να πλήττουν στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσουν τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα, όπως έκαναν σε ένδειξη υποστήριξης της Χαμάς στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν “πύραυλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη” προς “ζωτικούς και στρατιωτικούς στόχους” στο Ισραήλ.

Οι αντάρτες, οι οποίοι στοχοθετούσαν τακτικά το Ισραήλ μεταξύ 2023 και 2025 σε ένδειξη υποστήριξης στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, είχαν αναλάβει νωρίτερα σήμερα την ευθύνη για την πρώτη τους επίθεση κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.