Ισραήλ: Οι IDF σκότωσαν τρία μέλη της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο

Τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι πράκτορες είχαν ταυτοποιηθεί από την 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών Μάχης της 91ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Γαλιλαίας» και λίγο αργότερα, χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 91η Μεραρχία έχει αναπτυχθεί στον ανατολικό τομέα του νότιου Λιβάνου, στο πλαίσιο της «ενισχυμένης προωθημένης αμυντικής στάσης» των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ αυτόν τον μήνα. Three Hezbollah operatives were killed in an Israeli strike in the Bint Jbeil area of southern Lebanon yesterday, the military says.



Η μεραρχία έχει επικεντρωθεί στην αποσυναρμολόγηση των θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ και στην εξάλειψη μελών της επίλεκτης Δύναμης Ραντβάν της τρομοκρατικής ομάδας στην περιοχή των επιχειρήσεων τους.

Ο στρατός ανέπτυξε στρατεύματα βαθύτερα στο νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι στοχεύει να «δημιουργήσει μια προωθημένη άμυνα που θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».