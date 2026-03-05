Ισραήλ: Καταστράφηκαν 300 ιρανικοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων από την έναρξη του πολέμου (Βίντεο)
Τα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα
Από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι έχουν καταστρέψει 300 ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.
Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, καταστρέφοντας εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας.
«Αυτό γίνεται για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το εύρος των πυρών προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει ο στρατός.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του κύματος επιθέσεων σήμερα το πρωί στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, το 113ο κύμα από την έναρξη του πολέμου, δεκάδες βόμβες έπεσαν σε δεκάδες ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυραύλων.
