Ισραήλ: Κάλεσμα στα πλοία στον νότιο Λίβανο να πλεύσουν βόρεια εν μέσω δραστηριότητας της Χεζμπολάχ στην περιοχή

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις καλούν τα πλοία στα ανοικτά των ακτών του νότιου Λιβάνου να πλεύσουν βόρεια προς την Τύρο.

«Η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ θέτει σε κίνδυνο τα σκάφη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τύρου και Ρας Νακούρα, γεγονός που αναγκάζει τον Ισραηλινό Στρατό να δράσει εναντίον του στον θαλάσσιο τομέα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع القطع البحرية في المجال البحري بين صور ورأس الناقورة



🔸إن نشاط حزب الله يعرّض القطع البحرية في المنطقة البحرية بين صور ورأس الناقورة للخطر الأمر الذي يجبر جيش الدفاع للعمل ضده في المجال البحري.



— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2026

Λέει ότι «όλα τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα ή πλέουν στην θαλάσσια περιοχή που σημειώνεται στον χάρτη πρέπει να πλεύσουν αμέσως βόρεια της περιοχής της Τύρου».