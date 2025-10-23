Ισραήλ: «Η Χαμάς μπορεί να φτάσει τις 10 από τις 13 σορούς» – Η ενημέρωση αξιωματούχων στον Βανς

Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας φέρονται να ενημέρωσαν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησης ότι η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει τις σορούς τουλάχιστον 10 από τους 13 νεκρούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο υπουργός Άμυνας Israel Katz, ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Eyal Zamir, και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στον Vance την εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών των IDF για τη Γάζα κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησης και «δήλωσαν κατηγορηματικά» ότι η Χαμάς είναι ικανή να επιστρέψει τουλάχιστον 10 από τους 13 εναπομείναντες ομήρους, ακόμη και πριν οι διεθνείς ομάδες εισέλθουν στη Λωρίδα για να βοηθήσουν στην ανάκτηση των σορών.

Έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βρει όλους τους νεκρούς ομήρους, κάτι που το Ισραήλ γνωρίζει.

Σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το CNN νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επτά έως εννέα πτώματα ενδέχεται να μην έχουν ανακτηθεί, ενώ ένας άλλος έθεσε τον αριθμό αυτό μεταξύ 10 και 15.

Πριν από την εκεχειρία, η Χαμάς κρατούσε τις σορούς 28 νεκρών ομήρων. Έκτοτε έχει επιστρέψει 15 από αυτούς, ενώ έχει απελευθερώσει 20 επιζώντες αιχμαλώτους.