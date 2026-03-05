Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ισραήλ: «Εξοντώθηκαν αρκετοί πράκτορες του ιρανικού καθεστώτος – Χτυπήθηκαν πάνω από 200 στόχοι» λέει ο στρατός (Βίντεο)

Καρέ καρέ τα πλήγματα

Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο γεγονός ότι αρκετοί πράκτορες του ιρανικού καθεστώτος εξοντώθηκαν και πάνω από 200 στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό και κεντρικό Ιράν στάθηκε με ανακοίνωση του ο στρατός του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (Πέμπτη), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ολοκλήρωσε μια σειρά επιθέσεων σε πάνω από 200 στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του ιρανικού καθεστώτος και εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα από μία από τις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν, φαίνεται η εξόντωση αρκετών πρακτόρων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

«Αυτές οι επιθέσεις προστίθενται σε προηγούμενες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της επιχείρησης, οι οποίες επικεντρώνονται στην αποσυναρμολόγηση του δικτύου βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος.

Από την έναρξη της επιχείρησης, εκατοντάδες τοποθεσίες εκτόξευσης σε ολόκληρο το Ιράν έχουν δεχτεί επιθέσεις – ειδικά στο δυτικό Ιράν – με σκοπό τη μείωση των εκτοξεύσεων πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.

