Ισραήλ: «Εξοντώθηκαν αρκετοί πράκτορες του ιρανικού καθεστώτος – Χτυπήθηκαν πάνω από 200 στόχοι» λέει ο στρατός (Βίντεο)

Στο γεγονός ότι αρκετοί πράκτορες του ιρανικού καθεστώτος εξοντώθηκαν και πάνω από 200 στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό και κεντρικό Ιράν στάθηκε με ανακοίνωση του ο στρατός του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (Πέμπτη), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ολοκλήρωσε μια σειρά επιθέσεων σε πάνω από 200 στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του ιρανικού καθεστώτος και εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

مستندات از هلاکت نیروهای نظامی رژیم تروریستی ایران: موج گسترده‌ای از حملات علیه حدود ۲۰۰ هدف در غرب و مرکز ایران تکمیل شد pic.twitter.com/iTwxemDLZw— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 5, 2026

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα από μία από τις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν, φαίνεται η εξόντωση αρκετών πρακτόρων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

«Αυτές οι επιθέσεις προστίθενται σε προηγούμενες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της επιχείρησης, οι οποίες επικεντρώνονται στην αποσυναρμολόγηση του δικτύου βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος.

Από την έναρξη της επιχείρησης, εκατοντάδες τοποθεσίες εκτόξευσης σε ολόκληρο το Ιράν έχουν δεχτεί επιθέσεις – ειδικά στο δυτικό Ιράν – με σκοπό τη μείωση των εκτοξεύσεων πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.