Μια ισραηλινή επίθεση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην Υεμένη, σύμφωνα με πηγές του τομέα άμυνας. Η επίθεση φέρεται να ήταν στοχευμένη απόπειρα δολοφονίας ηγετικού στελέχους των Χούθι.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

Στόχος της ισραηλινής επίθεσης στην Υεμένη ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Χούθι, Μοχάμεντ Αλ-Γκαμαρί, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Τα αποτελέσματα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν προβεί ακόμα σε επίσημη δήλωση.

